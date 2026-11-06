Midden in de woonkamer, tussen de bladeren van de ficus, staan ineens drie zwavelgele parasolletjes. Gisteren waren ze er nog niet. Voor de plant is dat geen probleem, voor een nieuwsgierige kat of peuter wel.

De plant heeft er geen last van, je huisdier misschien wel

Het gaat bijna altijd om de goudgele plooiparasol (Leucocoprinus birnbaumii), een paddenstoel die in Nederland alleen binnen groeit, in potten en kassen. De schimmel leeft van dood plantenmateriaal in de potgrond en laat de wortels met rust. De plant hoeft er niet voor behandeld te worden, schrijft Iowa State University

Eten is een ander verhaal. De Amerikaanse universiteit noemt de paddenstoel giftig voor mens en dier en raadt aan hem weg te halen zodra hij opkomt als er kinderen of huisdieren in huis zijn. Ook een folder van Wageningen UR Glastuinbouw voor kwekers waarschuwt dat hij niet eetbaar is.

Let op: niet eetbaar! Inname kan leiden tot ernstige darmklachten en diarree. - Wageningen UR Glastuinbouw

De schimmel kwam mee met de potgrond

Je hebt niets fout gedaan. De schimmeldraden zitten vaak al in de potgrond of de schors als je de plant koopt, of sporen waaien de pot in. Volgens Wageningse onderzoekers hangt de schimmel samen met potgrond die niet steriel is, zoals schors en kokos.

Kwekers kennen het probleem goed. Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht in 2011 de plooiparasol bij Phalaenopsis-orchideeën in doorzichtige potten en vond hem ook bij vetplanten, aloë en ficus. De schade was vooral cosmetisch: de planten bleven vitaal en groeiden goed.

Vocht en warmte laten hem opschieten

Een warme kamer, natte grond en licht zijn ideaal voor de schimmel. In het Wageningse onderzoek groeide hij niet in grond die werd omgewoeld of in schors die eerst steriel was gemaakt. Zonder vocht kwam er niets op.

Daarom zie je de parasolletjes vaak na een flinke gietbeurt. Ze leven kort: na een dag of twee hangen ze slap en verdwijnen ze weer, tot de volgende keer.

Bestrijdingsmiddel werkt niet

Een middel tegen schimmels helpt thuis niet, schrijft Iowa State. Ook Wageningse onderzoekers vonden in proeven met potgrond geen middel dat ze konden aanraden. Wat wel helpt:

Pluk de paddenstoelen zodra je ze ziet , het liefst voordat de hoed opengaat en sporen loslaat. Gooi ze in de gft-bak, buiten bereik van de hond.

, het liefst voordat de hoed opengaat en sporen loslaat. Gooi ze in de gft-bak, buiten bereik van de hond. Laat de bovenste laag grond opdrogen tussen twee gietbeurten.

tussen twee gietbeurten. Schep de bovenste centimeters grond eruit en vervang ze door verse potgrond.

en vervang ze door verse potgrond. Verpot de plant als ze blijven terugkomen, in nieuwe grond en een schone pot.

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