Schaatsster Grevelt mist plezier en vertrekt bij Team Essent

DEN BOSCH (ANP) - Schaatsster Isabel Grevelt is per direct vertrokken bij Team Essent. De schaatsploeg van coach Jac Orie meldt dat de 22-jarige Noord-Hollandse, die in april een contract tekende tot en met de Winterspelen van Milaan 2026, "momenteel geen plezier beleeft aan het schaatsen". In goed overleg is daarop het contract ontbonden. Grevelt wist zich anderhalve week geleden niet te kwalificeren voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen.

"Dit is een beslissing waar ik de afgelopen weken veel over heb nagedacht. Ik vind het moeilijk onder woorden te brengen wat het precies is, maar ik merk dat ik er mentaal niet lekker in zit en even geen plezier beleef aan het schaatsen", wordt ze in een persbericht van de ploeg geciteerd. "Ik hoop dat plezier snel weer terug te vinden."

Grevelt noemt haar periode bij Team Essent een "leerzame tijd" en zegt geen spijt te hebben van haar keuze voor de ploeg. "Ik kan helemaal niks negatiefs over de ploeg zeggen."

"De samenwerking is helaas niet geworden wat we ervan gehoopt hadden. We hopen dat Isabel het plezier in het schaatsen hervindt", aldus Orie.