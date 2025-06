SP wil geld steken in cyber, maar geen 'blanco cheque' voor NAVO

DEN HAAG (ANP) - Met de SP is te praten over extra geld voor cyberveiligheid en verbetering van de inlichtingenpositie, zei partijleider Jimmy Dijk dinsdag in het debat in de Tweede Kamer over de komende NAVO-top. "Dan kunnen we zaken doen." Tijdens de top wordt gesproken over het ophogen van de NAVO-norm naar 5 procent.

Volgens Dijk "gooien de NAVO-landen klakkeloos geld over de balk" als de 32 lidstaten volgende week overeenstemming bereiken over de nieuwe norm. De SP'er vindt het goed als Europa minder afhankelijk wordt van de Verenigde Staten, maar volgens hem is zo'n verhoging niet uit te leggen. De percentages zouden zijn gebaseerd op "drijfzand".

De NAVO-landen geven samen al drie keer zo veel uit als Rusland en dat is meer dan genoeg, aldus Dijk. Hij kwam onder vuur te liggen van D66, CDA, Volt en ChristenUnie. Zij vinden de SP onder meer naïef over de Russische dreiging.