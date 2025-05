Spaans telecombedrijf meldt einde grote storing

MADRID (ANP/RTR) - Telecombedrijf Telefónica meldt dat in Spanje na enkele uren een grote storing is verholpen. Die leidde eerder op de dag tot problemen met telefonie en internet in delen van het land.

"Alle diensten zijn weer hersteld, op een enkel geval na waar teams nog aan werken", zei een bestuurder van Telefónica. Het bedrijf behoort in Spanje tot de grootste telecomaanbieders.

De storing leidde onder meer tot problemen met het noodnummer 112. Die waren eerder al verholpen. Andere klanten hadden problemen met hun vaste lijnen. Mobiele telefonie was voor zover bekend niet getroffen.

De telecomstoring volgde op de grootschalige stroomuitval van enkele weken geleden. Toen was naast Spanje ook buurland Portugal getroffen. De oorzaak moet nog worden vastgesteld.