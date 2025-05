Shell verdedigt opvoeren lng-verkoop tegenover aandeelhouders

LONDEN (ANP) - Shell heeft zijn plannen om de komende jaren meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te verkopen fel verdedigd tegenover kritische aandeelhouders. De fossiele brandstof speelt volgens het concern een belangrijke rol bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, beweerden topman Wael Sawan en voorzitter Andrew Mackenzie op de aandeelhoudersvergadering in Londen.

"We verwachten dat het leveren van lng de grootste bijdrage van Shell zal zijn voor de energietransitie", zei Sawan. Het bedrijf wil tot en met 2030 jaarlijks 4 tot 5 procent meer lng verkopen. Het gas stoot weliswaar broeikasgassen uit, maar moet steenkolen en olie vervangen die relatief meer uitstoten, redeneert Shell.

Kritische aandeelhouders hebben een voorstel ingediend dat Shell oproept meer informatie te geven over de aannames over de behoefte aan lng. Daarbij willen ze onder andere weten hoe de extra lng-productie overeenkomt met het doel van Shell om in 2050 klimaatneutraal te zijn.