Spaanse autoriteiten maken jacht op Puigdemont

BARCELONA (ANP/RTR/AFP) - De Spaanse autoriteiten zoeken naarstig naar de voortvluchtige ex-premier van Catalonië, Carles Puigdemont. "Ik kan bevestigen dat wegblokkades zijn opgezet om hem te vinden", zei een woordvoerder van het Catalaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Puigdemont keerde na een jarenlang verblijf terug uit België en maakte donderdagochtend zijn opwachting in Barcelona. Daar sprak hij duizenden aanhangers toe vanaf een podium. "Lang leve een vrij Catalonië", riep de ex-premier, die verdween voordat de politie hem kon oppakken.

De 61-jarige politicus wordt in Spanje vervolgd voor zijn betrokkenheid bij een verboden referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië, een welvarende kustregio. De aanleiding voor zijn terugkeer is de geplande aanstelling van een nieuwe regionale regeringsleider.

Puigdemont leek na een korte toespraak richting het regioparlement te lopen, maar het is onduidelijk waar hij vervolgens is gebleven. Bij het parlement zou de politie klaar hebben gestaan om hem te arresteren. Hij was voor zover bekend ook niet bij de parlementszitting.