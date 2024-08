Bouwman verruilt Visma - Lease a Bike voor Team Jayco AlUla

DEN HAAG (ANP) - Wielrenner Koen Bouwman maakt volgend jaar de overstap van Visma - Lease a Bike naar Team Jayco AlUla. De 30-jarige Bouwman heeft een contract getekend voor twee jaar.

"Team Jayco AlUla heeft veel vertrouwen in mij getoond. Bij deze ploeg kan ik de dromen en ambities waarmaken die ik nog steeds heb. Ik heb lang in een team gezeten waar het algemeen klassement van een koers altijd het belangrijkste was. Nu wil ik graag weer agressief en aanvallend koersen", zegt de Nederlander in het persbericht van Team Jayco AlUla.

In 2021 eindigde Bouwman als twaalfde in het algemeen klassement van de Giro d'Italia. Een jaar later won hij in de Ronde van Italië zowel de zevende als de negentiende etappe en pakte hij de bergtrui.

Naast het vertrek van Bouwman bij Visma - Lease a Bike werd donderdag bekend dat de Nederlandse wielerploeg het contract met de 35-jarige Julien Vermote heeft verlengd.