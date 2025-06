Ochtendspits verloopt ondanks NAVO-maatregelen rustig

DEN HAAG (ANP) - De ochtendspits verloopt maandagochtend een stuk rustiger dan gebruikelijk, ondanks de diverse verkeersmaatregelen voor de NAVO-top. Op het drukste moment stond er volgens de ANWB 223 kilometer file, maandag een week geleden was dat 400.

"Het gaat eigenlijk vrij soepel", zegt een woordvoerder van de ANWB Verkeersinformatie. "Het lijkt erop dat best veel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep van Rijkswaterstaat om thuis te werken." Tussen Den Haag en Amsterdam staat normaal wel wat file, nu kan het verkeer goed doorrijden. Elders is wel wat dagelijkse drukte, zoals bij Rotterdam en in Noord-Brabant.

Rijkswaterstaat heeft mensen opgeroepen om thuis te werken, de Randstad te mijden of het openbaar vervoer te nemen. Verschillende wegen zijn deels of helemaal gesloten, zoals de A4, de A5 en de A44. Op een deel van de A4 zijn twee rijstroken afgezet. Een deel van de weg is onderdeel van de 'corridor' waarover NAVO-delegaties van Schiphol naar Den Haag worden gebracht.