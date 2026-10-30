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Spaanse ramptrein reed met hoge snelheid, dodental gecorrigeerd

Samenleving
door anp
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MADRID (ANP) - De hogesnelheidstrein die woensdag bij het Spaanse Urda achter op een stilstaande trein botste, reed vermoedelijk 160 tot 200 kilometer per uur. Dat melden Spaanse media, waaronder El País, op basis van een eerste onderzoeksrapport van onderzoeksinstantie AITAT. De zwarte dozen moeten de exacte snelheid uitwijzen.
Bij de ramp kwamen volgens het regiobestuur 69 mensen om het leven. De onderzoeksinstantie meldde aanvankelijk 74 doden op haar website, maar corrigeerde dat aantal later, aldus persbureau EFE. Het ministerie van Transport verwijst voor het officiële dodental naar het regiobestuur.
De trein van Renfe botste op een stilstaande trein van spoorwegmaatschappij Iryo. Ongeveer twintig minuten voor de botsing ontstond een storing in het beveiligingssysteem. Daardoor moesten de verkeersleiding en de machinisten telefonisch instructies uitwisselen.
Het onderzoek staat nog aan het begin. Volgens de onderzoekers is nog geen enkele mogelijke oorzaak uitgesloten.
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