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Spaanse regering: 5300 migranten Ceuta teruggekeerd naar Marokko

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 18:18
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MADRID (ANP/AFP) - Meer dan 5300 migranten die na de toestroom eind juli in de Spaanse exclave Ceuta waren achtergebleven, zijn sinds 10 augustus "vrijwillig" naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid, Ángel Víctor Torres, op X.
De nieuwe cijfers komen op een moment dat er veel kritiek is op het tempo van de repatriëring van migranten uit het Spaanse Noord-Afrikaanse gebied. De minister zei niet hoeveel migranten er na deze terugkeeracties nog in Ceuta verblijven. Dit cijfer is herhaaldelijk onderwerp van controverse tussen de linkse regering en het door conservatieven bestuurde Ceuta. De lokale leider, de conservatief Juan Jesús Vivas, schatte het aantal vrijdag nog op 13.000.
Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten Ceuta binnen, velen van hen zwemmend. De meesten keerden in de uren daarna alweer terug naar Marokko. Duizenden niet-begeleide minderjarige migranten bleven echter achter, omdat zij niet zomaar kunnen worden uitgezet. Eerst moet worden vastgesteld of ze recht hebben op asiel.
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