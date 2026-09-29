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Spaanse regering wil huurders beter beschermen met maatregelen

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 14:27
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MADRID (ANP/RTR/AFP) - De Spaanse regering wil huurders beter beschermen tegen de huizencrisis in het land. De regering wil daarom huurcontracten automatisch laten verlengen en een verbod op huisuitzettingen invoeren. Dit meldt gezondheidsminister Mónica García. Door het gefragmenteerde Spaanse parlement is het nog de vraag of de minderheidscoalitie voldoende steun kan krijgen voor de maatregelen.
Afgelopen week zijn tienduizenden mensen in verschillende Spaanse steden de straat opgegaan voor verschillende hervormingen, waaronder een huurbevriezing.
De protesten werden aangewakkerd door een uithuiszetting van de 87-jarige Maricarmen Abascal. Na een enorme huurverhoging kon de vrouw haar huur niet meer betalen.
Het bedrijf dat eigenaar is van Abascals appartement deed maandag een aanbod waarin de vrouw weer ongeveer hetzelfde bedrag zou betalen als voor de huurverhoging. De vrouw overweegt volgens haar advocaat of ze op het aanbod ingaat.
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