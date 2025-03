SpaceX lanceert raket om astronauten op te halen

KENNEDY SPACE CENTER (ANP) - SpaceX en NASA hebben vrijdag een Falcon 9-raket met een Dragon-capsule gelanceerd met aan boord vier astronauten. De bestemming is het internationale ruimtestation ISS. Daar worden de twee Amerikaanse astronauten Butch Wilmore en Suni Williams door de bemanning afgelost.

Wilmore en Williams vlogen vorig jaar met een raket van Boeing naar het ruimtestation. Door technische problemen met de raket konden ze niet terugkeren naar de aarde. Hun oorspronkelijke verblijfduur van acht dagen werd uiteindelijk negen maanden. Het plan is nu om het tweetal op 19 maart naar de aarde te laten terugkeren.

De Amerikaanse president Donald Trump en miljardair Elon Musk die ook CEO van SpaceX is, beweren dat voormalig president Joe Biden de twee astronauten om politieke redenen op het ruimtestation achterliet. Ze hebben hiervoor geen bewijs.

"We kwamen voorbereid om lang te blijven, ook al hadden we gepland om kort te blijven," zei astronaut Wilmore. Hij voegde eraan toe dat hij niet geloofde dat NASA's beslissing om ze op het ISS te houden tot de aankomst van een nieuwe bemanning was beïnvloed door politiek.