Van Weel wil René van der Gijp graag 'ernst situatie' uitleggen

DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zou graag tv-persoonlijkheid René van der Gijp willen ontmoeten om hem "de ernst van de situatie" door de oorlogsdreiging vanuit Rusland duidelijk te maken. In het tv-programma Café Kockelmann reageerde de VVD-minister op verzuchtingen van Van der Gijp onlangs in Vandaag Inside dat hij al die bangmakerij over een derde wereldoorlog maar niks vindt.

Van Weel is het daar volstrekt niet mee eens. Hij is samen met defensieminister Ruben Brekelmans juist aan het stimuleren dat mensen zelf uit voorzorg maatregelen nemen en spullen kopen om bijvoorbeeld de eerste dagen door te kunnen komen als de nood aan de man is. Dat is niet "om paniek te zaaien" maar het is volgens hem al lang de realiteit dat de Russen aanvallen uitvoeren op Europees grondgebied, zoals op kabels, maar er zijn ook talrijke cyberaanvallen.

Als er in het oosten van Europa inderdaad een grote strijd losbarst, bijvoorbeeld als de Russen de Baltische staten binnenvallen, dan zullen ook strategische aanvoerlijnen in Europa het doelwit kunnen zijn van Moskou. Het gaat bijvoorbeeld om de haven in Rotterdam waar veel oorlogsmaterieel zal worden aangevoerd dat bestemd is voor het front.

Vandaag Inside trekt dagelijks miljoenen kijkers waardoor de presentatoren de publieke opinie kunnen beïnvloeden. De justitieminister zei aan het eind van het programma dat Van der Gijp "van harte welkom is".