Kamer stemt in met belastingvoorstel PRO en Volt

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft ingestemd met het belastingvoorstel van PRO en Volt. Het amendement van partijleiders Klaver en Dassen zorgt voor een iets lagere belasting op arbeid, dat wordt opgehaald bij vermogenden. In totaal stemden 79 Kamerleden voor.

Daarmee is steun van een meerderheid voor het belastingplan als geheel nog onzeker. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans zei namelijk dat zijn partij niet voor het belastingplan van het kabinet zou stemmen, als het amendement werd aangenomen. Dat is nu wel gebeurd.