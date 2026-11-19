Vanmiddag om 15.30 uur gaat de Nasdaq open en kun je voor het eerst aandelen Anthropic kopen. Vroeg instappen voelt slim. Wie in juni hetzelfde deed bij SpaceX, weet inmiddels beter: als je op de eerste handelsdag tegen de slotkoers kocht, sta je vijf maanden later bijna 11 procent lager.

Je was er dus vroeg bij, en toch kostte het je geld.

Van $135 naar $225 en weer terug

SpaceX zette de introductieprijs op 11 juni vast op $135 per aandeel. Een dag later begon de handel. De eerste koers was $150, in de loop van de middag ging het aandeel naar $176,52 en het sloot op $160,95. Dat was 19 procent boven de introductieprijs.

Op 16 juni bereikte het aandeel zijn hoogste koers ooit: $225,64, meldde Newsbit. De hoogste slotkoers was die dag $201,80. Daarna ging het hard omlaag. Op 15 juli zakte het aandeel voor het eerst onder de introductieprijs en sloot het op $135,27.

Het dieptepunt kwam na de eerste kwartaalcijfers. Op 5 augustus sloot SpaceX op $108,27, bijna 20 procent onder de introductieprijs, volgens Quantral. Investing.com noemt $104,83 als laagste koers van het afgelopen jaar. Woensdag sloot het aandeel op $143,50.

Bij €1.000 hangt alles af van het moment van kopen

Stel dat je voor 1.000 dollar SpaceX hebt gekocht. Zoveel is dat waard bij de slotkoers van woensdag, $143,50. Het wisselkoerseffect en de transactiekosten zijn niet meegerekend.

Toegewezen tegen de introductieprijs van $135: nu $1.063 (plus 6,3 procent)

Gekocht tegen de eerste koers van $150: nu $957 (min 4,3 procent)

Gekocht tegen de slotkoers van dag één, $160,95: nu $892 (min 10,8 procent)

Gekocht op de top van dag één, $176,52: nu $813 (min 18,7 procent)

Gekocht tegen de recordslotkoers van 16 juni, $201,80: nu $711 (min 28,9 procent)

Alleen wie tegen de introductieprijs aandelen kreeg toegewezen, staat in de plus. Alle anderen staan op verlies.

De introductieprijs is niet jouw prijs

Dat is de les die SpaceX-kopers hebben geleerd. De introductieprijs betalen beleggers die van de begeleidende banken aandelen toegewezen krijgen. Als je via je gewone beursapp koopt, betaal je de eerste koers op de beurs of een hogere. Bij SpaceX betaalde de ene belegger die dag $135 en de andere $150 voor hetzelfde aandeel, rekende Leverage Shares voor.

Bij Anthropic ligt de introductieprijs op $83. Dat is meer dan de bandbreedte van $70 tot $78 waarmee het bedrijf de markt op ging. Er worden 980 miljoen aandelen verkocht, goed voor ruim 81,3 miljard dollar. Daarmee is het de grootste beursgang ooit, groter dan die van SpaceX in juni.

Anthropic opent mogelijk 20 tot 26 procent hoger

Op basis van handel op de grijze markt meldde Bloomberg dat Anthropic 20 tot 26 procent boven de introductieprijs kan openen. Dat komt neer op zo'n $100 tot $105 per aandeel. Erik Joly, hoofdeconoom van ABN AMRO België, ziet eerste aanwijzingen voor een koerssprong van 20 tot 24 procent op de eerste handelsdag. Forbes waarschuwt dat de cijfers van de grijze markt voorlopige aanwijzingen zijn.

Bij SpaceX lagen die voorspellingen te hoog. Volgens Yahoo Finance sloot een termijncontract op SpaceX de avond voor de beursgang op $172,84, 28 procent boven de introductieprijs. Het aandeel zelf eindigde de eerste dag op $160,95.

Om 15.30 uur heb je ook nog geen koers. Bij een grote beursgang gaat het aandeel eerst door een openingsveiling op de Nasdaq. Pas als vraag en aanbod bij elkaar komen, wordt de eerste transactie gedaan. Hoe laat dat is, staat niet vooraf vast.

Op deze data komen er aandelen bij

Na een beursgang komen er in stappen meer aandelen op de markt. Volgens Admiral Markets mogen bestaande aandeelhouders van Anthropic die geen oprichter zijn vanaf vandaag ongeveer 315 miljoen aandelen verkopen. Rond 15 december komen daar nog eens 299 miljoen bij. Bij SpaceX eindigt de rest van de lock-up van 180 dagen op 8 december, meldt Quantral.

Koop je voor de jaarwisseling, dan telt ook de belasting mee. Voor box 3 telt de koers op 1 januari, zoals we schreven in Anthropic-aandelen gekocht? Voor box 3 telt de koers van 1 januari, ook als die daarna keldert.

Wat SpaceX niet bewijst

SpaceX is één voorbeeld, en vijf maanden is kort. Het aandeel staat nog altijd boven de introductieprijs. Het kan Anthropic heel anders vergaan.

Joly wijst wel op risico's. Anthropic had in de eerste negen maanden van dit jaar een omzet van 33 miljard dollar, maar het bedrijf maakt nog geen operationele winst. Ook heeft het voor de komende jaren zo'n 900 miljard dollar aan investeringen toegezegd. Een pensioenfonds vergeleek de waardering eerder al met de internetzeepbel, zoals je las in Pensioenfonds: Anthropic-gekte doet denken aan internetbubbel.

Bij SpaceX scheelde het bijna 30 procent of je op de beste of de slechtste dag van juni kocht. Heb je geen haast, dan kost het je niets om eerst te kijken waar de koers van Anthropic na de eerste dagen terechtkomt.