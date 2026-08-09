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Spanje checkt zo'n tweehonderd vliegtuigpassagiers uit Italië

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 11:40
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MADRID (ANP/RTR) - Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta, eind juli.
Spanje controleerde inzittenden van twaalf vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. De controles waren vrijdag aangekondigd. Aanleiding was het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig op te schorten om te voorkomen dat er migranten doorkomen.
De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani zegt zondag tegen de krant Corriere della Sera dat de maatregelen tijdelijk zijn. "We hopen de schorsing zo snel mogelijk te kunnen opheffen, zodra het risico geweken is."
Italië en Spanje delen geen landsgrens en Ceuta ligt in Noord-Afrika. Wie vanuit de exclave naar het Europese vasteland wil, moet langs een grenscontrole.
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