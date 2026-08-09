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Vrouw en baby sterven na omslaan boot bij Vrijheidsbeeld New York

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 12:15
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NEW YORK (ANP) - Een 27-jarige vrouw en een vijf maanden oude baby zijn omgekomen nadat een boot zaterdagavond was omgeslagen in de haven van de Amerikaanse stad New York. Dat melden Amerikaanse media, waaronder CNN. Het incident gebeurde nabij Liberty Island, waar het Vrijheidsbeeld staat.
Reddingsteams, onder wie duikers, werden naar de locatie gestuurd na een melding van het incident, dat omstreeks 22.30 uur lokale tijd plaatsvond, aldus een politieverklaring. Twaalf opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. Zij werden in het ziekenhuis doodverklaard. Het is nog niet duidelijk of ze familie van elkaar zijn.
De oorzaak van het kapseizen van de boot wordt nog onderzocht. Er zijn geen arrestaties verricht, aldus de politie.
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