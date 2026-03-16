Spanje doet niet mee aan wegruimen blokkade Straat van Hormuz

MADRID (ANP) - Spanje doet niet mee aan een militaire missie in de Straat van Hormuz, zegt defensieminister Margarita Robles. Spanje noemt de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran al langer illegaal. Het peinst er volgens haar niet over om mee te gaan in pogingen om die oorlog te ondersteunen.

Spanje zoekt al langer van alle EU-landen het meest uitgesproken de confrontatie met de regering van president Donald Trump. Die maande bondgenoten afgelopen weekend om de VS te helpen de Iraanse blokkade in de Straat van Hormuz te breken en dreigde met gevolgen voor de NAVO als ze niet thuis zouden geven. Maar veel animo om te helpen is er vooralsnog niet.

"We moeten niet iets doen dat tot escalatie leidt", stelt Robles' buitenlandcollega José Manuel Albares. Hij ziet ook niets in het verruimen van de EU-missie in de Rode Zee, zodat die ook in de Straat van Hormuz zou kunnen helpen.

Onder meer Duitsland, Italië, Griekenland en Noorwegen lieten al weten voorlopig niet mee te doen.