Bestuurder joodse school teleurgesteld na gesprek met Jetten

door Redactie
maandag, 16 maart 2026 om 15:14
bijgewerkt om maandag, 16 maart 2026 om 15:52
De bestuurder van de joodse school Cheider in Amsterdam, Herman Loonstein, is "zeer teleurgesteld" na het gesprek met minister-president Rob Jetten maandagmiddag. Jetten had vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap uitgenodigd na de recente aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de joodse school in Amsterdam.
Loonstein zegt dat hij zich niet gehoord voelt. "Jetten heeft gezegd dat er laffe antisemitische daden zijn gepleegd en dat hij de gemeenschap heeft uitgenodigd om emoties te uiten. Ik kwam niet om mijn emoties te uiten, maar om te horen wat de overheid doet om Joodse scholieren te beschermen. Daarover zijn opnieuw geen toezeggingen gedaan."
Dat de minister-president het niet heeft over terroristische aanslagen steekt hem ook. "De ernstige problematiek van de Joodse bevolking wordt door de overheid gebagatelliseerd. Het zijn geen losse voorvallen. Ik ben diep teleurgesteld."
Bij het gesprek waren ook de minister van Justitie en de coördinator antisemitismebestrijding.
