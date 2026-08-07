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Spanje dreigt met maatregelen tegen Italië om grenscontroles

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 13:34
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MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen.
Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd, volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Het land is bang dat migranten via Spanje vrij door het Schengengebied heen kunnen bewegen.
Als Italië de maatregel niet voor komende zondag heeft opgeheven, dreigt Spanje met tegenmaatregelen voor reizigers uit Italië.
Spanje heeft meermaals aangegeven dat vrijwel alle migranten Ceuta weer hebben verlaten. Ook zou tot nu toe geen enkele migrant het vasteland van Spanje hebben bereikt.
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