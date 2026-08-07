Thaise premier wil strengere wapenwetten na schietpartij school

BANGKOK (ANP/RTR) - De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten als reactie op een fatale schietpartij. Een 14-jarige jongen schoot vrijdag twee van zijn grootouders dood en daarna vijf anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde.

De premier scherpte eerder als minister van Binnenlandse Zaken de wapenwetten al aan en wil nu een wet invoeren die burgers verbiedt om vuurwapens in het openbaar te dragen. Hij zei niet of ook de regels voor vuurwapenbezit strenger worden. Thailand werkt met twee aparte vergunningen, voor het bezitten en het dragen van een vuurwapen.

In het Aziatische land zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. Grote schietpartijen komen er regelmatig voor. De schietpartij van vrijdag vond deels plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van de hoofdstad Bangkok. Het dodental werd aanvankelijk op acht vastgesteld, maar later bijgesteld naar zeven.