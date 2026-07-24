China slaat terug naar EU met exportbeperkingen voor Rheinmetall

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft exportbeperkingen ingesteld voor veertien Europese bedrijven, waaronder het grote Duitse defensieconcern Rheinmetall. Volgens het Chinese ministerie van Handel zijn de maatregelen een vergelding tegen de sancties van de Europese Unie tegen bedrijven in China.

De EU-lidstaten bereikten donderdag na maandenlang onderhandelen een akkoord over het 21e sanctiepakket tegen Rusland. In dat pakket werden ook sancties tegen veertien bedrijven in China en Hongkong opgelegd. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel noemde de actie van de EU "schandalig".

De export van goederen, die zowel voor civiele doeleinden als voor militaire toepassingen kunnen worden gebruikt, vanuit China naar de veertien Europese bedrijven wordt per direct verboden, meldt het ministerie. Ook de overdracht van dergelijke goederen door buitenlandse instellingen aan deze bedrijven is verboden.