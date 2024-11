Spanje komt met miljardenpakket voor hulp aan overstromingsgebied

MADRID (ANP/AFP/RTR) - Spanje komt met een hulppakket van 10,6 miljard euro om de regio's te helpen die de afgelopen week door zware overstromingen werden getroffen, maakte premier Pedro Sánchez dinsdag bekend. De maatregelen zijn onderdeel van een "plan voor wederopbouw en herstel".

De premier noemde de maatregelen "een goede eerste stap". 838 miljoen is bedoeld om rechtstreeks uit te keren aan mensen die zijn getroffen door de ramp. Een deel van de steun bestaat uit leningen voor renovatiewerkzaamheden.

Hij zei verder dat binnen drie dagen het aantal ingezette soldaten en politieagenten in de overstromingsgebieden is verdubbeld. In de regio Valencia zijn nu bijna 15.000 soldaten en agenten ingezet.

Vooral de regio Valencia werd zwaar getroffen door de overstromingen. In totaal vielen zeker 217 doden door de overstromingen, de dodelijkste in de recente geschiedenis.