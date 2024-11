Regen en harde wind in sommige staten in VS op verkiezingsdag

Sommige Amerikaanse staten krijgen tijdens de verkiezingen te maken met flinke regenval en zelfs hevige stormen. In het zuiden van de Verenigde Staten, zoals in Texas, Missouri en Illinois viel lokaal tot 200 millimeter regen in de nacht van maandag op dinsdag, meldt CNN. Lokale autoriteiten waarschuwden voor plotselinge overstromingen.

In de loop van de dag trekt het regengebied verder naar het oosten, over de swingstates Wisconsin en Michigan. Met name in Wisconsin kan het flink gaan stormen, met onweer en rukwinden tot 95 kilometer per uur. Mogelijk ontstaan er ook tornado's. In het verleden zorgde regen voor een lagere kiezersopkomst.