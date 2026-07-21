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Spanje komt met wetsvoorstel voor tabaksverbod in publieke ruimte

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 16:11
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MADRID (ANP/AFP) - Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een rookverbod in de openbare ruimte. Het verbod moet gaan gelden voor onder meer terrassen, parken en stranden.
Ook moet de wet verdere beperkingen opleggen aan het gebruik van vapes, scherpt het regels rond tabaksreclames verder aan en worden geldboetes geïntroduceerd voor minderjarigen die roken, zo meldt El País. Die boetes moeten kunnen worden voldaan door de ouders. De verkoop van tabak aan minderjarigen is in Spanje al verboden.
"Zestien jaar terug was Spanje in staat roken te verbieden in besloten ruimtes. Nu willen we werk maken van het recht om te leven in een rookvrije buitenlucht", aldus minister van Volksgezondheid Mónica García. Ze noemt het wetsvoorstel een "grote overwinning" voor het land.
Het voorstel moet nog voor goedkeuring langs het parlement, waar de regeringspartijen geen meerderheid hebben. Circa een kwart van de volwassenen in Spanje rookt dagelijks.
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