Bizar: vorst aan de grond gemeten in Twente

In de buurt van het Twentse Oldenzaal is in de nacht van maandag op dinsdag vorst aan de grond gemeten. Het werd er 0,1 graden onder nul, meldt Weeronline. "Dat is heel bijzonder", zegt een meteoroloog van de weerdienst.

In juli is grondvorst volgens Weeronline zeer zeldzaam. Sinds 1971, de start van de grondtemperatuurmetingen, kwam het op slechts op negen dagen in die maand voor. In de zomerperiode tussen 20 juli en 21 augustus werd nog niet eerder grondvorst gemeten. "Dit is de warmste periode van het jaar. De warmte blijft dan vaak hangen."

Droogte

Op verschillende meetpunten in het land wordt ongeveer 10 centimeter boven de grond de temperatuur gemeten. Alleen bij het meetpunt in Twente kwam de temperatuur daar afgelopen nacht onder nul uit. "Vooral bij een heldere nacht blijft de grond koeler. In de rest van het land hingen diverse wolkenvelden."

Dat de temperatuur in Twente onder het nulpunt uitkwam, komt volgens een meteoroloog van Weeronline doordat het de laatste weken erg droog is. "Er zit weinig vocht in de grond. In warme periodes kan de temperatuur tijdens heldere nachten altijd al flink dalen en juist droge zandgronden zoals in Twente koelen dan extra hard af."