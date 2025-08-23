ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spanje meldt vooruitgang bij bestrijden natuurbranden

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 12:38
anp230825079 1
MADRID (ANP/AFP) - Spanje heeft vooruitgang geboekt bij de bestrijding van dodelijke natuurbranden die het land teisteren. "Er zijn er steeds minder, en het einde komt steeds dichterbij", zei het hoofd van de Civiele Bescherming, Virginia Barcones. Ze benadrukte in de media dat overgebleven branden "verraderlijk" zijn en dat nog een krachtsinspanning nodig is "om van deze vreselijke situatie af te komen".
Spaanse brandweerlieden strijden met hulp uit andere EU-landen al weken tegen branden die op meerdere plaatsen uitbraken. Barcones zei dat er nog achttien actieve natuurbranden zijn. Ze maakt zich in het bijzonder zorgen over een brand in Igüeña, in het gebied Castilië en León. Toch is het algemene beeld volgens de topfunctionaris dat de situatie verbetert.
Vorig artikel

Politie: nog geen update over de zaak-Lisa

Volgend artikel

Wielrenner Jakobsen breekt sleutelbeen bij val in Renewi Tour

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

ANP-530625805

Deze vijf Europese bestemmingen zijn perfect voor een lastminutetripje

ANP-347929177

CT-scans veroorzaken mogelijk kanker, vergelijkbaar met risico van alcohol

Bordesfoto-Kabinet-Schoof-1200x711

Het kabinet nog een keer gevallen: alleen VVD en BBB (en Schoof) nog over

ANP-525137814

Wil je liever betekenisvol werk of een hoog salaris? De wetenschap geeft het antwoord

94372865 l

Waarom het misschien toch niet zo slecht is om vitaminepillen te slikken