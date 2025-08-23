Spanje meldt vooruitgang bij bestrijden natuurbranden

MADRID (ANP/AFP) - Spanje heeft vooruitgang geboekt bij de bestrijding van dodelijke natuurbranden die het land teisteren. "Er zijn er steeds minder, en het einde komt steeds dichterbij", zei het hoofd van de Civiele Bescherming, Virginia Barcones. Ze benadrukte in de media dat overgebleven branden "verraderlijk" zijn en dat nog een krachtsinspanning nodig is "om van deze vreselijke situatie af te komen".

Spaanse brandweerlieden strijden met hulp uit andere EU-landen al weken tegen branden die op meerdere plaatsen uitbraken. Barcones zei dat er nog achttien actieve natuurbranden zijn. Ze maakt zich in het bijzonder zorgen over een brand in Igüeña, in het gebied Castilië en León. Toch is het algemene beeld volgens de topfunctionaris dat de situatie verbetert.