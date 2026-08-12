Spanje vreest menigtes op plekken om eclips te zien

De Spaanse autoriteiten nemen verkeers- en andere maatregelen om te voorkomen dat de verwachte grote aantallen toeschouwers van de zonsverduistering voor extra gevaar zorgen, bijvoorbeeld voor bosbranden. De totale verduistering van de zon is enkel te zien in een smalle strook over de aarde in delen van Spanje, IJsland, Groenland en Rusland.

De Spaanse verkeersdienst DGT heeft een speciale surveillanceoperatie ingesteld op belangrijke wegen ten noorden van Madrid waar de zonsverduistering woensdagavond volledig zichtbaar zal zijn. De regio Catalonië, waar in het zuiden de eclips is, en Mallorca hebben besloten bepaalde wegen en natuurgebieden tijdelijk te sluiten. Ook wordt op Mallorca de toegang tot bepaalde uitzichtplekken beperkt.

De 'Spaanse eclips' is tussen 20.25 uur en 20.33 uur over een strook die Mallorca omvat. Van de noordwestkust bij La Coruña tot aan Valencia aan de Middellandse Zee loopt de onderste lijn van de strook van circa 250 tot 350 kilometer breed.