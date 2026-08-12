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Washington Post: verbouwing Witte Huis kost 927 miljoen dollar

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 13:48
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WASHINGTON (ANP) - De geplande bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis kosten minstens 927 miljoen dollar (bijna 804 miljoen euro), meldt The Washington Post. De krant schrijft dat dit aanzienlijk meer is dan eerder gemeld en dat de meeste kosten worden betaald door de belastingbetaler.
De Amerikaanse krant baseert zich op vertrouwelijke contracten. Uit die documenten zou blijken dat de regering er niet voor heeft gekozen geld direct van het Congres te ontvangen, maar om financiering van overheidsinstanties en private donateurs samen te voegen. Het geld is doorgesluisd naar een rekening die doorgaans bedoeld is voor het routineonderhoud van het Witte Huis.
De projecten omvatten onder meer de bouw van een grote balzaal, een opknapbeurt van het nabijgelegen Lafayette Square en de aanleg van een helikopterlandingsplaats. De regering heeft volgens de krant niet gezegd hoeveel de bouwprojecten zullen kosten en heeft ook geen informatie gedeeld over de financiering.
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