ABN AMRO eindigt lager in AEX na verdere afbouw staatsbelang

dinsdag, 09 september 2025 om 17:45
AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO hoorde dinsdag bij de verliezers in de AEX-index. Eerder op de dag werd bekend dat de Nederlandse staat zijn belang in de bank verder wil afbouwen naar ongeveer 20 procent. De Staat heeft nu nog een belang van 30,5 procent.
De verkoop via een vooraf vastgesteld handelsplan treedt de komende dagen in werking. Eerder dit jaar werd het overheidsbelang in ABN AMRO al verkleind van 40,5 naar 30,5 procent. Het aandeel ABN AMRO zakte 0,7 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak.
De AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 907,69 punten. De MidKap eindigde 0,2 procent lager op 904,37 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen beide met 0,2 procent. Die in Frankfurt daalde 0,4 procent.
