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Spanje ziet geen bewijs dat Ceuta 'gepland' was door Marokko

Samenleving
door anp
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MADRID (ANP) - De Spaanse inlichtingendienst CNI zegt vooralsnog niet te beschikken over aanwijzingen dat de toestroom van migranten eind juli naar de Noord-Afrikaanse exclave Ceuta te koppelen valt aan de Marokkaanse autoriteiten. Dat melden El País en Europa Press na inzage in een rapportage naar het voorval. Voor zover de dienst kan inschatten, kwam de stroom op gang doordat op sociale media werd gezegd dat de grens zou zijn geopend. Een enkele aanstichter valt niet aan te wijzen, aldus de CNI.
Eind juli kwamen onverwacht tienduizenden, veelal Marokkaanse, migranten naar Ceuta, waarbij de grensovergang werd bestormd en velen daaromheen zwommen. Daarbij vonden meer dan honderd mensen de dood. Duizenden migranten bleven achter in Ceuta nadat was gebleken dat, anders dan klonk op sociale media, de grens niet geopend was. Na het incident werd onderzoek ingesteld.
Voorafgaand aan de migrantentoestroom waarschuwde de CNI al dat een incident op handen was. Nadien stelden veel politieke partijen dat Marokko daaraan medewerking zou hebben verleend. Premier Pedro Sánchez zei in september niet over harde bewijzen te beschikken dat dit zo was.
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