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Den Haag stelt voor om omstreden asielopvang te schrappen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De gemeente Den Haag gaat door met het plan om een voorgenomen opvanglocatie voor asielzoekers in een voormalig ziekenhuis te schrappen. De gemeenteraad had in 2024 nog ingestemd met de opvang, maar het college stelt maandag officieel voor om dat besluit in te trekken.
Het stoppen van de opvang aan de Sportlaan staat in het coalitieakkoord dat in juli werd gesloten. Het was een belangrijke verkiezingsbelofte van Hart voor Den Haag, de grootste partij in de Haagse raad. De coalitiepartijen hebben samen 24 van de 45 raadszetels, genoeg voor een meerderheid.
Arjen Dubbelaar, wethouder namens Hart voor Den Haag, zegt dat de gemeente zo snel mogelijk wil beginnen met de bouw van seniorenwoningen op de locatie.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft nog niet gereageerd op de aankondiging. Bij de presentatie van het coalitieakkoord zei het orgaan dat er een getekende overeenkomst voor de opvang was, en dat die niet eenzijdig kan worden opgezegd.
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