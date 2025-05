Spannende ontknoping van verkiezingen in Suriname

PARAMARIBO (ANP) - De verkiezingen in Suriname zijn uitgemond in een nek-aan-nekrace tussen de grootste regeringspartij en de grootste oppositiepartij. De Nationale Democratische Partij (NDP) van Jenny Simons staat op achttien van de 51 zetels, terwijl de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) van de zittende president Chan Santokhi voorlopig uitkomt op zeventien zetels.

Om een president en vicepresident te kiezen, is een tweederdemeerderheid in het parlement nodig, dus 34 van de 51 stemmen. Mocht dat niet lukken, dan worden de president en vicepresident bij gewone meerderheid gekozen in de Verenigde Volksvergadering, die bestaat uit honderden landelijke en regionale volksvertegenwoordigers.

De NDP zal niet samenwerken met de VHP, zei voorzitter Jenny Simons zondagochtend. Ondervoorzitter Sergio Akiemboto bevestigde dat standpunt zondagavond nog eens tegen journalisten. Om een meerderheid te vormen, is sowieso een coalitie nodig met andere partijen.

Problemen met server

De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) van de huidige vicepresident Ronnie Brunswijk heeft zes zetels, net zoveel als de Nationale Partij Suriname van Gregory Rusland. De overige vier zetels zijn verdeeld over drie partijen. De komende dagen zullen zowel VHP als NDP flink puzzelen en onderhandelen om tot een regeerbare coalitie te komen. Dat wordt niet eenvoudig.

Er kan nog een kleine verschuiving komen in de uitslag: de opkomstcijfers en uitslagen van 43 van de 673 stembureaus zijn nog niet binnen. De voorlopige uitslag laat op zich wachten door problemen met de server. Er was voor het eerst gekozen voor de digitale verwerking van gegevens, maar internet werkte niet overal en enkele tablets raakten zoek.