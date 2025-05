UNRWA: opvangcentra in Gaza overweldigd, geen enkele plek veilig

GAZA-STAD (ANP) - VN-organisatie UNRWA meldt dat haar opvangcentra in de Gazastrook overweldigd zijn door het aantal ontheemden. "Geen enkele plek is veilig en geen enkel gebied is gespaard gebleven van vijandelijkheden", voegt de organisatie voor Palestijnse vluchtelingen eraan toe.

De UNRWA meldt op X dat veel gezinnen onderdak zoeken in verlaten, onafgewerkte of beschadigde panden. Ook zijn er Gazanen die noodgedwongen buiten slapen. Het gaat volgens de organisatie onder meer om kinderen en zwangere vrouwen. "De aanhoudende crisis en de angst voor verdere ontheemding voegen ondraaglijk lijden toe aan degenen die al met minimale voedselvoorziening overleven."

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) stelt dat meer dan 70.000 kinderen met acute ondervoeding kampen. Israël staat sinds een week weer toe dat voedsel en andere hulpgoederen naar Gaza worden gebracht, na een blokkade van ruim 2,5 maand. De gearriveerde hoeveelheden zijn volgens VN-organisaties ontoereikend.