Spanning rond nipte verkiezingsuitslag in Colombia

BOGOTÁ (ANP/RTR/AFP) - Rond de nipte uitslag van de presidentsverkiezingen in Colombia heerst spanning. Demonstranten in de stad Cali hebben Amerikaanse vlaggen in brand gestoken en botsten met de oproerpolitie. De politie heeft traangas ingezet om een menigte van duizenden mensen uiteen te drijven. Sommige demonstranten gooiden met stenen.

Volgens de eerste snelle telling van de stemmen heeft de rechtse kandidaat en Trump-aanhanger, Abelardo de la Espriella, met 49,67 procent van de stemmen gewonnen. Zijn tegenstander, de linkse Iván Cepeda, kreeg 48,69 procent van de stemmen. Het verschil tussen de twee is heel klein: ongeveer 246.000 stemmen.