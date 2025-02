VN-Veiligheidsraad neemt Amerikaanse resolutie over Oekraïne aan

NEW YORK (ANP) - De VN-Veiligheidsraad heeft een Amerikaanse resolutie over Oekraïne aangenomen. De Verenigde Staten hadden een tekst ingediend waarin wordt verzocht het "Russisch-Oekraïense conflict" snel te beëindigen en wordt aangedrongen op een "duurzame vrede" tussen Oekraïne en Rusland.

In de resolutie staat ook dat de voornaamste taak van de Verenigde Naties volgens het Handvest van de VN het handhaven van de internationale vrede en veiligheid is en het vreedzaam oplossen van geschillen. Verder wordt stilgestaan bij de doden die zijn gevallen. Tien landen stemden voor, vijf onthielden zich van stemming. Rusland hield voor de stemming Europese aanpassingen van de resolutie tegen met zijn vetorecht.

De VN-Veiligheidsraad heeft vijftien leden. De VS, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn vaste leden en hebben vetorecht. Een resolutie is aangenomen als minstens negen landen voor zijn en er geen veto is uitgesproken. De groep niet-permanente leden bestaat nu uit Algerije, Denemarken, Griekenland, Guyana, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenië, Somalië en Zuid-Korea.