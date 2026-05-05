Splinter Chabot focust op hoop in 5 mei-lezing, ondanks verruwing

UTRECHT (ANP) - Valt er vandaag écht iets te vieren? Die vraag stond centraal in de 5 meilezing die schrijver en presentator Splinter Chabot dinsdag uitsprak in de Domkerk in Utrecht. Volgens Chabot nemen donkerte, verharding en verruwing in onze samenleving en in de wereld verder toe. Ook vraagt hij zich af hoe vrij mensen zijn als ze voorzichtig moeten zijn met het ophangen van een regenboogvlag of Palestijnse vlag en hoeveel vrijheid er is als uit onderzoek blijkt dat het antisemitisme toeneemt.

In de samenleving zweven onzichtbare wetten, zei hij in zijn toespraak. "Wetten die voorschrijven hoe te zijn, hoe je te gedragen, hoe je te uiten. Onzichtbare wetten die vorm krijgen en worden uitgevoerd door de blik, de houding, de opmerking en soms ook de vuist van de ander."

Toch is er volgens Chabot nog wel iets te vieren op Bevrijdingsdag. "En dat komt door één iets, want er is altijd iets dat blijft, en dat is: hoop", aldus de schrijver. Om dat te illustreren, vertelde hij het verhaal van drie vrouwen uit drie eeuwen.

'Vrijheid in bruikleen'

Zo prees hij de Oostenrijkse pacifist Bertha von Suttner (1843-1914), die als eerste vrouw de Nobelprijs voor de Vrede ontving en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het Vredespaleis in Den Haag. Ook de Joodse verzetsstrijder Selma van de Perre (1922-2025) kwam voorbij in zijn lezing, evenals een Oekraïense vrouw uit Kramatorsk, een van de laatste steden in de Donbas die nog niet door Rusland is bezet.

"Deze drie vrouwen uit drie verschillende eeuwen laten zien dat er altijd hoop is", aldus Chabot. In zijn lezing vergeleek hij vrijheid met een tsunami, waarvoor alleen dammen en dijken hoeven te worden weggehaald. "De vrede wordt door alle eeuwen heen doorgegeven. Wij kunnen nu in vrede leven, door wat generaties in de geschiedenis voor ons hebben gedaan. En voor elke generatie opnieuw is het de taak de vrede te beschermen, en de vrijheid te vergroten, voor iedereen."

Een ding mogen we volgens Chabot niet vergeten. "We hebben de vrede en de vrijheid in bruikleen. Niet van de vorige generatie, maar van de volgende generatie."