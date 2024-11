Spoeddebat Europees Parlement over geweld Amsterdam

BRUSSEL (ANP) - Op verzoek van de Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) houdt het Europees Parlement woensdag een spoeddebat over het geweld rondom de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv in de nacht van donderdag op vrijdag. Ruissen vroeg het debat vrijdag aan en heeft inmiddels de steun van alle fracties in het Europees Parlement gekregen, zegt een woordvoerder van Ruissen.

Het debat heeft de naam "betreurenswaardige escalatie van geweld rond de voetbalwedstrijd in Nederland en de onaanvaardbare aanvallen op Israëlische voetbalfans" gekregen.

"Europa raakt steeds meer in de greep van extremistisch geweld en Jodenhaat. Dit moet zo snel mogelijk stoppen", zegt Ruissen in een schriftelijke verklaring.

Hij roept het Europees Parlement op de "schandalige gebeurtenissen" te veroordelen. Nederland moet wat hem betreft de daders straffen. "Geen enkele vorm van antisemitisme, ook niet verhuld als demonstratie, mag worden geduld."