Wilders wil niet kijken naar rol kabinet en coalitie

DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders (PVV) wil niets weten van kritiek vanuit Amsterdam en de oppositiebanken dat de regeringscoalitie en het kabinet "olie op het vuur" gooien als het gaat om de spanningen in de samenleving en de onrust in Amsterdam. Dat Wilders twittert over het uitzetten van "islamitische radicalen" en het kabinet stelt dat islamitische jongeren voor een groot deel de Nederlandse normen en waarden afwijzen, zou ertoe leiden dat de tegenstellingen alleen maar toenemen.

Maar "volgens mij is er maar één iemand die olie op het vuur gooit", stelt Wilders. En dat zijn de mensen die Israëlische voetbalsupporters aanvielen. Wilders spreekt van "jongeren van islamitische afkomst" die"dag in dag uit op Jodenjacht gaan of trams in de fik steken of stenen naar de politie gooien of joden in het water gooien of met messen neersteken".

De PVV-voorman zegt dat alleen te signaleren. "Ik kom met oplossingen om dat eindelijk een keer keihard aan te pakken." Wilders wil dat Marokkaanse jongeren met een dubbele nationaliteit hun Nederlandse paspoort verliezen als zij zich antisemitisch uiten. Veel feiten zijn nog niet bekend over de avond dat de Israëlische supporters werden aangevallen. Er lopen nog verschillende onderzoeken.