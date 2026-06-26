Spoorpark Live schrapt vrijdagshow wegens extreme hitte

TILBURG (ANP) - Organisatie Spoorpark Live meldt dat de tweede showdag van het festival in Tilburg vrijdag niet doorgaat. Extreem weer en code rood zijn de redenen voor dit besluit. De burgemeester van Tilburg heeft de vergunning voor de vrijdag ingetrokken.

"Dit is een bericht waarvan we hadden gehoopt het nooit te hoeven delen", aldus Spoorpark Live. "De gezondheid van bezoekers, crew en artiesten staat te allen tijde voorop." Vrijdag zouden onder meer Oscar and the Wolf en S10 optreden.

Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven in grote delen van het land vanwege de hoge temperaturen. In Tilburg wordt het volgens Weeronline tot 39 graden. Ook het hardstylefestival Defqon.1 gaat vrijdag niet door om de extreme hitte. Andere festivals als Concert at Sea en Lago Lago gaan vooralsnog wel door.