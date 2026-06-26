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Dít is waarom je met de een die magische klik hebt en met de ander niet, volgens de neurowetenschap

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
vrijdag, 26 juni 2026 om 13:19
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Je kent het vast: met sommige mensen voelt het direct alsof je elkaar al jaren kent, terwijl een gesprek met een ander stroef blijft, hoe hard je ook je best doet. Vaak noemen we dat chemie. Maar volgens neurowetenschappers is dat mysterieuze gevoel helemaal niet zo onverklaarbaar.
Sterker nog: de eerste minuten van een gesprek bepalen grotendeels hoe iemand zich bij jou voelt. En daar kun je zelf verrassend veel invloed op uitoefenen.
1. Stel een vraag waar iemand blij van wordt
"Hoe gaat het?" is misschien wel de meest gestelde vraag ooit. En ook de saaiste. Het antwoord is meestal voorspelbaar en het gesprek bloedt al snel dood.
Probeer in plaats daarvan eens een vraag die iemand laat terugdenken aan iets leuks. Bijvoorbeeld: Waar moest je vandaag om lachen? Of: Waar kijk je deze week naar uit?
Door een positieve herinnering op te halen, beleven mensen dat fijne gevoel opnieuw. En dat koppelen ze onbewust ook aan jou.
2. Praat minder over jezelf
We kennen allemaal iemand die op elk verhaal reageert met een nóg langer verhaal over zichzelf. Niet doen.
Mensen voelen zich juist gezien als je nieuwsgierig blijft. Stel een vervolgvraag. Vraag waarom iemand iets deed of hoe het afliep. En gebruik af en toe iemands naam in het gesprek. Dat trekt de aandacht én zorgt ervoor dat iemand zich persoonlijk aangesproken voelt.
De beste praters zijn vaak helemaal niet degenen die het meest aan het woord zijn, maar degenen die het beste luisteren.
3. Stem je lichaamstaal af
Heb je ooit direct een prettig gevoel gehad bij iemand, zonder precies te weten waarom? Grote kans dat jullie lichaamstaal onbewust op elkaar was afgestemd.
Psychologen noemen dit het 'kameleoneffect': we voelen ons sneller verbonden met mensen die subtiel onze houding, spreektempo of mimiek spiegelen. Dus leunt iemand iets naar voren? Dan kun jij dat ook doen. Praat iemand rustig? Verlaag dan ook je tempo.
Belangrijk: subtiel is het sleutelwoord. Het moet natuurlijk blijven, anders voelt het al snel ongemakkelijk.
Chemie is geen magie
Een klik ontstaat dus niet zomaar. Door oprechte interesse te tonen, positieve emoties op te roepen en iemand zich gehoord te laten voelen, vergroot je de kans op een echte connectie. Misschien is chemie uiteindelijk helemaal geen toeval, maar gewoon een kwestie van aandacht.
Bron: Psychology Today

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