Spoortopman: Russen proberen delen van Oekraïne af te snijden

KYIV (ANP/AFP) - De Russische aanvallen op het Oekraïense spoor zijn erop gericht om "hele regio's" van het land onbereikbaar te maken met de trein, zegt de topman van het Oekraïense spoorbedrijf tegen persbureau AFP. De aanvallen op het spoor zijn de afgelopen maanden opgevoerd.

"Het doel is heel duidelijk. Als je de recentste aanvallen op het spoor op de kaart zet, zie je duidelijk dat een poging wordt gedaan om bepaalde regio's in feite af te snijden van Oekraïne", aldus Oleksandr Pertsovsky van de Oekraïense spoorwegen. De treinen zijn belangrijk voor het vervoer van mensen en spullen, zowel civiel als militair. Het vliegverkeer is al jaren verstoord.

"We zijn er altijd trots op dat we goed op tijd zijn en dat de Oekraïense treinen ondanks de oorlog volgens schema rijden. Maar als we moeten kiezen tussen stoppen en de veiligheid laten voorgaan of blijven rijden, moeten we stoppen en het personeel evacueren", zegt Pertsovsky.