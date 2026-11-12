Tot 20 jaar cel geëist voor liquidatiepoging Iraniër in Haarlem

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol celstraffen tot twintig jaar geëist tegen vijf mannen en een vrouw voor hun bijdrage aan de poging tot moord op de Iraanse activist en publicist Siamak Tahmasbi in zijn woonplaats Haarlem, in de nacht van 5 op 6 juni 2024. Het OM ziet de zes verdachten als moordcommando die voor geld bereid waren het slachtoffer te doden.

Tahmasbi sloeg in de bewuste nacht alarm toen hij buiten zijn woning twee mannen zag lopen. De politie was snel ter plaatse en arresteerde Tunesiër Mehrez A. (40) en de Colombiaan Gabriel O. (29). Ze hadden doorgeladen wapens bij zich en een voorhamer.

De achtergrond van de beoogde moord, de mogelijke dreigingen vanuit het Iraanse regime, is geen onderdeel van de strafzaak tegen de uitvoerders.

Het OM ziet Sami Bekal Bounouare (29) als aanstuurder van de internationaal opererende groep. Hij is voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst. Tegen hem is bij verstek de hoogste celstraf van twintig jaar geëist.