Staande ovatie van Kamer voor vertrekkend 'instituut' Omtzigt

DEN HAAG (ANP) - Scheidend Kamerlid Pieter Omtzigt kreeg een staande ovatie in de Tweede Kamer bij zijn afscheid. Voorzitter Martin Bosma zei dat Omtzigt "kwam als Kamerlid en gaat als instituut." In zijn toespraak roemde Bosma Omtzigt om zijn werklust en dossierkennis. "Zoals jij is er geen tweede."

In zijn afscheidsbrief aan de Kamer liet Omtzigt weten dat "nachtelijke wandelingen" gedurende zijn burn-out soms het enige waren wat hem op de been hield. Voor de openheid over zijn burn-out sprak Bosma ook zijn waardering uit. Als sluitstuk van zijn toespraak wenst Bosma het scheidend Kamerlid veel "zonovergoten" wandelingen toe.

De Kamervoorzitter haalde een anekdote aan over een avond na nachtelijke stemmingen, waar Omtzigt als enige Kamerlid nog aan het werk was en vol vuur kon vertellen waarom dat ene dossier zo belangrijk was. Verder verwees Bosma naar de vele vragen om 'feitenrelazen' die Omtzigt altijd zo snel mogelijk wilde hebben voordat een debat kon beginnen.