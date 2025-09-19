ECONOMIE
Estland meldt schending luchtruim door 3 Russische straaljagers

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 16:24
TALLINN (ANP) - De Estse regering meldt dat het luchtruim geschonden is door drie Russische MiG-gevechtsvliegtuigen. Die zouden daar twaalf minuten hebben gevlogen. Estland noemt de schending "ongekend brutaal".
De regering heeft haar verontwaardiging over de actie overgebracht aan de hoogste Russische diplomaat in Estland.
Het is volgens Estland de vierde keer dit jaar dat het luchtruim wordt geschonden door Russische toestellen. Eerder deze maand vloog er ook al een militaire helikopter in de buurt van het eiland Vaindloo, in de Finse Golf.
Twee dagen later meldde Polen dat er zeker negentien Russische drones in het luchtruim waren gesignaleerd. Meerdere daarvan werden uit de lucht geschoten.
