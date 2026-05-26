Von der Leyen: Europa rouwt mee met België na ongeluk schoolbus

door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 12:35
BRUSSEL (ANP) - "Vandaag rouwt Europa mee met België", schrijft voorzitter Ursula von der Leyen op X naar aanleiding van het dodelijke ongeluk tussen een trein en een schoolbusje in het Vlaamse Buggenhout. Volgens de Belgische minister Jean-Luc Crucke (Mobiliteit) kwamen vier inzittenden van de schoolbus om door het ongeluk, onder wie twee tieners.
Von der Leyen schrijft "een gebroken hart" te hebben door het ongeluk. "Mijn oprechte deelneming gaat uit naar de families en nabestaanden van de slachtoffers."
De twee overleden volwassenen zijn de chauffeur en een begeleider van de kinderen. Meer details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt, omdat de politie eerst hun families wil informeren.
Hoe het ongeluk exact heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk, maar er zouden beelden zijn waarop te zien is dat het busje op het spoor was terwijl de slagbomen al gesloten waren.
