Vloot met humanitaire hulp voor Gaza vertrokken vanuit Sicilië

SYRACUSE (ANP/DPA) - Activisten uit diverse landen zijn vanuit Sicilië aan boord van 56 schepen met humanitaire hulp vertrokken naar de Gazastrook. Dat meldt de Global Sumud Flotilla. Volgens de organisatie is het de grootste hulpvloot die ooit heeft geprobeerd de Gazastrook te bereiken.

De pro-Palestijnse activisten gaan opnieuw proberen om de Israëlische zeeblokkade van de Gazastrook te doorbreken om humanitaire hulp te brengen naar het Palestijnse gebied, dat al ruim twee jaar bombardementen te verduren krijgt. Ze hopen ook een permanente humanitaire corridor naar de Gazastrook te forceren.

De schepen die nu vertrokken zijn vanuit de haven van Syracuse krijgen op zee gezelschap van boten die vanuit andere landen zijn vertrokken. De vloot krijgt technische en logistieke ondersteuning van grote schepen van de ngo's Proactiva Open Arms en Greenpeace.

In 2025 trok de Global Sumud Flotilla al met ongeveer vijftig boten over de Middellandse Zee richting Gaza. Die vloot werd begin oktober onderschept door Israël voor de kust van Egypte en de Gazastrook.