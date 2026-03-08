ECONOMIE
Iran vereenstemming over nieuwe hoogste leider Iran

Samenleving
door Redactie
zondag, 08 maart 2026 om 7:57
bijgewerkt om zondag, 08 maart 2026 om 8:12
anp080326046 1
De raad die de hoogste leider van Iran aanwijst, is het in meerderheid eens over de opvolger van de gedode ayatollah Ali Khamenei. Wel moeten nog "enige obstakels" weggenomen worden voordat alles officieel is, zegt ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri van de Raad van Experts volgens persbureau Mehr.
De obstakels hebben volgens Mirbaqeri vooral te maken met de procedure. Volgens berichten is men het in de raad niet helemaal eens over de manier waarop een officieel besluit genomen kan worden. De vraag zou zijn of de leden fysiek moeten samenkomen, of dat dat niet per se nodig is.
