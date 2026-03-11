Staatsmedia Libanon: Israëlische aanval treft flatgebouw Beiroet

BEIROET (ANP/RTR) - Israëlische aanvallen hebben woensdag een flatgebouw in het centrum van Beiroet getroffen, aldus de Libanese staatsmedia. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanval.

Op sociale media zijn beelden te zien van het brandende flatgebouw. Daarop is te zien dat een of twee verdiepingen van het appartementencomplex volledig zijn verwoest. Bij een eerdere aanval in Beiroet kwamen zondag vijf leden van de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran om het leven.

Libanon raakte dieper verwikkeld in het regionale conflict nadat het door Iran gesteunde Hezbollah het vuur opende op Israël, als vergelding voor de moord op de Iraanse opperste leider.

Sindsdien heeft Israël luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden en oosten van Libanon en in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet, waarbij bijna 500 mensen omkwamen, onder wie meer dan 80 kinderen, volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid.