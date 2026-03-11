ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noord-Korea 'respecteert' keuze Iran voor nieuwe hoogste leider

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 6:22
anp110326045 1
PYONGYANG (ANP/AFP) - Noord-Korea heeft zijn steun uitgesproken voor de benoeming van Mojtaba Khamenei als de hoogste leider van Iran. Daarnaast veroordeelde Pyongyang de "illegale" aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran.
Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat Pyongyang "het recht en de keuze" van Iran respecteert om Khamenei te kiezen, die zijn vader, ayatollah Ali Khamenei, opvolgt als de nieuwe leider van het land.
De functionaris verklaarde dat de VS en Israël "de regionale vrede en veiligheidsfundamenten vernietigen en de wereldwijde instabiliteit vergroten".
Ook beschuldigde de woordvoerder Washington en Israël ervan de "politieke structuur en territoriale integriteit" van Iran te schenden en te proberen "het sociale systeem omver te werpen".
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

Loading