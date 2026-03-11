Noord-Korea 'respecteert' keuze Iran voor nieuwe hoogste leider

PYONGYANG (ANP/AFP) - Noord-Korea heeft zijn steun uitgesproken voor de benoeming van Mojtaba Khamenei als de hoogste leider van Iran. Daarnaast veroordeelde Pyongyang de "illegale" aanval van de Verenigde Staten en Israël op Iran.

Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat Pyongyang "het recht en de keuze" van Iran respecteert om Khamenei te kiezen, die zijn vader, ayatollah Ali Khamenei, opvolgt als de nieuwe leider van het land.

De functionaris verklaarde dat de VS en Israël "de regionale vrede en veiligheidsfundamenten vernietigen en de wereldwijde instabiliteit vergroten".

Ook beschuldigde de woordvoerder Washington en Israël ervan de "politieke structuur en territoriale integriteit" van Iran te schenden en te proberen "het sociale systeem omver te werpen".